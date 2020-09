Lo spagnolo è già stato il 9 della Juve e potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Agli ordini di Pirlo, un po' come nella sua prima avventura, anche se in questo caso il Maestro sarà in panchina e non in campo a recapitargli i palloni. C'è già un'intesa di massima con l'Atletico Madrid: un prestito oneroso intorno ai 10 milioni di euro e un diritto di riscatto molto alto, intorno ai 50. Il giocatore è pronto ad aprire la trattativa e a dire sì.