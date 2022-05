Vede la Lazio e segna. Alvaro Morata è una vera e propria "bestia nera" per la squadra biancoceleste, almeno secondo quanto testimoniato dai numeri. L'attaccante spagnolo della Juve, finito sul tabellino dei marcatori anche nella serata di ieri, ha preso parte a cinque gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro la formazione della capitale (tre reti e due assist). Più in generale, la Lazio risulta la squadra contro cui l'ex Real Madrid ha segnato di più in gare casalinghe nel massimo campionato (tre gol per lui in totale).