Come racconta Calciomercato.com, per l'Atletico Madrid non si vende Morata se non per un'offerta irrinunciabile, per la Juve ormaiè diventato un obiettivo quasi impossibile da raggiungere. Pure nella chiacchierata da buoni rapporti andata in scena alla Continassa tra i dirigenti bianconeri e Andrea Berta, questa pista non ha avuto modo di tornare a scaldarsi.