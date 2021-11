. Sono soloin questa prima parte di campionato dai bianconeri, che ad ogni giornata che passa sentono sempre di più l'assenza di una punta vera, di un giocatore capace di andare in rete con costanza, di avvicinarsi il più possibile ai numeri di Cristiano Ronaldo che, ad oggi, manca come l'aria. Se il capocannoniere della squadra di Allegri risulta essere Leonardo, a segno tre volte come Paulo, ciò che preoccupa sempre più è la scarso peso offensivo di Alvaro: ancora fermo a due gol, il numero 9 della Juventus non ha saputo essere incisivo neanche contro l'Atalanta, mai capace di spaventare gli avversari con conclusioni pericolose nè di offrire ai compagni un punto di riferimento solido in area. Per quanto indiscutibili, la sua voglia di far bene e l'impegno dimostrati sul campo non bastano più a questa squadra, per cui il gol è diventato un problema più serio del previsto, da risolvere quanto prima.E se ildello spagnolo dall'pare sempre più in bilico, la Juventus si sta muovendo sulper cercare subito una soluzione, ormai indispensabile per salvare la stagione: l'obiettivo principale dei bianconeri resta sempre Dusan, che potrebbe liberarsi dalla Fiorentina già a gennaio; tra le alternative, in cima alla lista figurano Julian, bomber classe 2000 del River Plate entrato nel mirino di diverse big europee, e Aleksandar, 27enne in forza al Fulham e connazionale del centravanti viola. Che arrivi dalla Serbia o dall'Argentina, il futuro attaccante dovrà portare con sè a Torino soltanto una cosa: la capacità di andare in gol contro qualsiasi avversaria. E di farlo in fretta, perchè la Juve non può più permettersi di aspettare.