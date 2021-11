C'è un dato che fa ben sperare Alvaroin vista di, match valido per la 15^ giornata di Serie A che si disputerà questa sera alle 20.45. L'attaccante spagnolo ha infatti segnato otto reti in 17 sfide del massimo campionato contro squadre: in particolare sei di queste sono arrivate proprio in gare fuori casa, tanto che nelle ultime tre trasferte contro formazioni provenienti dalla cadetteria ha sempre trovato il gol. Allo Stadio Arechi Morata potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Moise, ma non è da escludere un suo ingresso in campo a match in corso.