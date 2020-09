L’arrivo di Alvaro Morata non chiude il mercato in attacco della Juventus. Manca ancora il quarto tassello, pedina preziosa che è mancata nella scorsa stagione e il club bianconero non vuole ripetere lo stesso errore. Come riporta Tuttosport, sono due i nomi seguiti: il primo è Moise Kean, il profilo più caldo per il quale la Juve sta trattando con l’Everton. Se dovesse sfumare, la Vecchia Signora potrebbe puntare su un altro ex, Fernando Llorente, nel mirino degli stessi Toffees di Ancelotti.