Un incontro chiarificatore, o almeno questo è stato l’intento originale. Un incontro a tre: da una parte Alvaro Morata, dall’altra Allegri e la società. Al centro del tavolo, ovviamente, l’offerta del Barcellona per l’attaccante spagnolo e la volontà del numero 9 bianconero di accettarla. Da parte sua, il club – stizzito con il Barcellona - ha ribadito di contare su Morata e che una decisione sul riscatto al termine della stagione non è stata ancora presa. Sulla stessa lunghezza d’onda, anche Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese, la punta spagnola rimane una prima scelta, un titolare, e per questo non sarebbe felice di privarsene.



ICARDI – L’incontro avvenuto questo pomeriggio alla Continassa raffredda la pista Icardi. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, ad oggi la volontà della Juventus è quella di proseguire con Morata e non andare ad affondare il colpo per Icardi.