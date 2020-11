Dopo quasi un anno dalla sua ultima chiamata della Nazionale spagnola, il telefono di Alvaro Morata è tornato a squillare. Il CT Luis Enrique ne ha giustamente tessuto le lodi, 6 gol in 7 presenze tra Champions League e Serie A che l’hanno catapultato nella seconda vita alla Juventus come assoluto protagonista. Il suo ritorno con le Furie Rosse è motivo di dibattito in Spagna: “Speriamo che il presunto goleador smetta di essere ‘presuntuoso’. Ne abbiamo bisogno”, così dicono a Cadena Ser. Il giornalista di As Manolete scrive di lui su As: “È tornato un Morata nuovamente goleador con la Juve”. E Marca nella sua edizione inglese: “Morata is back”.