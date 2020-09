Alvaro Morata è un giocatore della Juventus. L'attaccante spagnolo torna a Torino dopo l'esperienza durata fino al 2016: la società bianconera lo prende a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2020-2021, a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di euro pagabili interamente nel corso di questo esercizio. La Juve può rinnovare il prestito (a fronte di un ulteriore pagamento da 10 milioni) o riscattarlo direttamente per 45 milioni di euro (35 nel caso in cui dovesse essere prolungaot il prestito). Nel video mostrato dalla Juventus, Morata ha già mostrato il nuovo numero di maglia: niente 22 come all'Atletico, torna alle origini, pure bianconere. Sarà il 9 di Andrea Pirlo: alla Juve mancava dal 2018, quando Higuain lo lasciò per andare al Milan.