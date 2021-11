Il rendimento dicon la maglia dellain questi primi mesi della stagione è stato altalenante, con tendenza al ribasso. L’attaccante è stato protagonista di diverse prestazioni negative ed errori sottoporta che non ci si aspetterebbe dal riferimento offensivo della Vecchia Signora.. Lo ha ribadito lui stesso, nel post: “Io soffro tantissimo quando le cose vanno male, tanto con la Juve come qui con la nazionale, ed è per questo che m’impegno al massimo”.. Morata ha il peso dell’attacco della Juventus sulle sue spalle, aumentato dalla concorrenza presente e futura: quella di, o quella eventuale, in prospettiva, di. Deve dimostrare che può reggere quel peso, non di venirne affossato, ma di innalzarsi. Proprio come fatto ieri sera con la Roja: una freddezza glaciale, lucidità e un gol fondamentale per la qualificazione ai Mondiali.