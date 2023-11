Alvaro Morata non ha mai nascosto la sua voglia di tornare nuovamente alla Juve e in estate il club bianconero ci aveva pensato. In futuro, lo spagnolo resta nella lista della dirigenza e le prestazioni nell'attuale stagione aiutano Alvaro a restare nei radar. Come riferisce Tuttosport, Morata ha il contratto in scadenza ma ha praticamente l'accordo per il prolungamento con l'Atletico Madrid. Non per questo però, rimarrà sicuramente in Spagna anche il prossimo anno.