Vede ile segna, Alvaro. La squadra rossoblù è ufficialmente la vittima preferita dello spagnolo in Serie A, con quattro reti realizzate compresa quella che ha aperto le marcature nella serata di ieri contribuendo alla vittoria finale dellaper 2 a 0. Nei cinque grandi campionati europei, l'attaccante non ha fatto meglio contro nessun'altra squadra. Tre dei suoi gol sono arrivati proprio allo Stadio Dall'Ara: solo Omar Enrique Sivori (cinque) e Roberto Bettega (quattro) hanno fatto meglio in casa dl Bologna nella competizione con la maglia bianconera.