Luciano Moggi, durante il programma Diretta Mercato su 7 Gold, ha parlato del futuro di. "dell’attuale attaccante della Juventus, Alvaro Morata", ha detto l'ex dg bianconero.Un futuro lontano da Torino? "Secondo quelle che sono le mie informazioni - ha dichiarato, come riportato da Arenacalcio.it -, il centravanti tornerà in Spagna. VDipenderà anche dalla stagione dell’attaccante, dal suo rendimento in questa annata calcistica”.Quindi, il pronostico su: "La partita tra la Lazio e la Juventus sarà molto combattuta. Vedendo un po’ le formazioni, dico che il risultato più probabile sia il pareggio. Sarri dovrà rinunciare a Immobile, il suo bomber, ma ha un centrocampo di grande qualità. Inoltre la Juventus ha più di qualche problema in attacco e, di conseguenza, la retroguardia dei biancocelesti potrebbe difendersi con ordine. Naturalmente il campo potrà smentirmi”.