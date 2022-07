La Juventus ragiona sul mercato e sul colpo in attacco. Il profilo principale è sempre quello di Morata, polivalente attaccante, ma non è il solo. Il nome che in questi giorni sta tornando di grande attualità è quello di Anthony, punta francese del Manchester United, con cui i discorsi erano già stati avviati a gennaio, prima che la proprietà desse il suo benestare ad un anticipo di investimento per l’operazione Vlahovic, spiega la Gazzetta. Martial allora si accasò in prestito al Siviglia, ora è tornato a Manchester, presentandosi in buona forma. Il suo futuro dipenderà anche da quello di Cristiano Ronaldo, inevitabilmente.