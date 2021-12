Dato OPTA:"Álvaro Morata ha trovato il gol per tre trasferte consecutive nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da maggio 2017 con la maglia del Real Madrid (quattro in quel caso). Escursione."disputate lontano dall'Allianz Stadium in cui il centravanti spagnolo sta trovando la gioia del gol. Ora lo aspettiamo nei match casalinghi, ma intanto è importante che acquisisca fiducia in questo modo. Peraltro, come a Salerno, rete segnata su assist di Federico Bernardeschi.