Il futuro in bianconero di Alvaro Morata resta in bilico. Paulo Dybala lascerà la Juventus a zero al termine della stagione. Come riporta La Stampa la Juventus però sta trattando con il Sassuolo per due giocatori. Si tratterebbe di Davide Frattesi e Giacomo Raspadori che potrebbero essere due profili ideali per sostituire la Joya.