Risveglio in bianconero per Alvaro Morata, che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. All'Atletico Madrid 10 milioni per il prestito più eventuali 45 fissati per il diritto di riscatto, con la possibilità di prolungare il prestito anche per la stagione 2021/22 per altri 10 milioni e il riscatto che a quel punto scenderebbe a 35. Idea e intuizione di Fabio Paratici, che in poco tempo ha chiuso l'operazione e regalato ad Pirlo quella punta che aspettava con ansia.



IL RITORNO - Alla Continassa arriva un vecchio amico di Andrea, che conosce bene anche Chiellini, Bonucci e Buffon. A Morata sono bastate due stagioni - dal 2014 al 2016 - per diventare l'uomo Champions della Juve, trascinandola alla finale di Berlino con 5 gol dagli ottavi in poi: solo Del Piero aveva segnato tanto. Lunedì l'arrivo all'aeroporto di Caselle in tarda serata e il primo abbraccio - figurato - con una trentina di tifosi ad aspettarlo. Sorrisi e applausi, prima delle visite mediche previste per la giornata di ieri conclusa con l'annuncio ufficiale da parte del club.



SOLO BIANCONERO - La Juve voleva Morata e Morata voleva la Juve. Dal giorno in cui aveva lasciato Torino per volare a Madrid: "Rimango segnato da questa società, dalla sua storia e da tutti voi" aveva scritto in una lettera ai tifosi prima dell'addio. Anzi, dell'arrivederci. Perché a Torino c'era una famiglia pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, e come riportato da Tuttosport Morata voleva a tutti i costi tornare a Torino. Quando c'è stata la possibilità Alvaro non aveva altro in testa. E per tornare in bianconeri si è anche tagliato lo stipendio: da 9 milioni a 5, che con i bonus possono salire fino a 7,5.



LA FAMIGLIA - Alla fine l'ha spuntata lui, ragazzo perbene e attaccante letale. Con Cristiano Ronaldo si intende a meraviglia dai tempi del Real Madrid, Pirlo lo conosce per averlo avuto come ex compagno. E anche il rapporto con Agnelli e Paratici è ottimo. Alvaro torna a casa, in famiglia. Non avrebbe voluto altro.