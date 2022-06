Intervenuto ai microfoni dei media iberici dopo il match di Nations League tra Spagna e Portogallo, in cui ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0, Alvaro Morata ha fatto un accenno al suo futuro, che resta in bilico in attesa che Juve e Atletico Madrid trovino un accordo. Ecco le sue parole: "Non abbiamo concluso quando avremmo dovuto, è questo quello che ci è mancato, però abbiamo fatto una buona partita. Il calcio è così, bisogna guardare avanti. Continuiamo a lavorare, come sempre. Il mio futuro? Quando non dipende da me non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla Nazionale, poi si vedrà".