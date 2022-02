Intervenuto ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Villarreal-Juve, Alvaro Morata ha fatto un accenno anche al pareggio ottenuto venerdì sera nel derby contro il Torino. Ecco il commento dell'attaccante: "Dobbiamo pedalare, il fatto che non perdiamo da tanto è importante. Contro il Torino se avessimo giocato ad inizio stagione avremmo sofferto di più. Guardiamo avanti con ottimismo. La Champions non devo neanche spiegare cosa significa, prima o poi arriverà anche il momento della Juventus. Noi siamo pronti per sognare".