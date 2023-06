E' quanto scrive Marca, che spiega come l'attaccante rojiblanco abbia firmato fino al 2026 per rinnovare il precedente contratto, che lo legava al club fino al 2024. L'attaccante si è presentato al Wanda Metropolitano con Juanma López, il suo agente e ha finito per accettare l'offerta di rinnovo propostagli mesi fa dall'Atlético. Si tratta, spiega Marca, di un rinnovo al ribasso, come per altri giocatori. Su di lui, in chiave mercato, ci sono Juve. Milan e Roma. E neanche la firma di un nuovo accordo può sedare completamente le voci.