Quindicesimo gol cui ha partecipato Álvaro Morata in questo campionato, suo record in una stagione di Serie A con la Juventus (sette reti, otto assist); Álvaro ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione nei top-5 campionati europei: otto, nessuno ne ha forniti più di lui in questa Serie A. Invece ieri Adrien Rabiot ha segnato il suo primo gol allo Stadium in Serie A con la Juventus, dopo aver realizzato i precedenti in trasferta.