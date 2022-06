Come racconta Gazzetta, Alvaro Morata è un amore che è andato e pure ritornato e adesso vede un futuro decisamente più bianconero di qualche tempo fa. Non è ancora il caso di parlare di fumata bianca, perché la trattativa sarà lunga, ma l’attaccante spagnolo ha avuto rassicurazioni dalla Juventus che farà tutto il possibile per trattenerlo e che i contatti con l’Atletico sono ripresi con una certa assiduità.