Il ritorno dei tifosi allo Stadium. Qualcosa di atteso da tutti, da molto tempo. Perché i tifosi sono parte integrante dello spettacolo calcio e il loro apporto è fondamentale nel corso della stagione. Per celebrare questo momento, come documentato dalla società bianconera sui propri canali, Alvarosi è avvicinato a bordocampo per firmare autografi e salutare i fan presenti.