Alvaro Morata ha dimostrato ancora una volta di versare in uno stato di forma pazzesco e di essere, in questo momento, uno dei calciatori più brillanti dell'intero panorama europeo. Dopo aver impressionato i tifosi della Juventus, l'attaccante non ha mancato di mettere lo zampino anche con la nazionale. La Spagna è uscita dalla sfida amichevole contro l'Olanda con un pareggio per 1 a 1; al 19' Morata ha servito una palla filtrante che ha tagliato la difesa avversaria e messo Canales nelle condizioni di segnare il momentaneo pareggio. Morata ha festeggiato il ritorno con la maglia de La Roja, postando su Instagram una foto dell'undici titolare sceso in campo.