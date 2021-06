Allegri, nell’ inedito ruolo di manager-allenatore, si sta muovendo con non inedita prudenza e realismo. Sa che non può pretendere molto (come la maggior parte delle squadre). Parte da quel che ha: prima di tutto conserva e poi proverà pochi innesti.

Pensa prima al necessario. Tiene Dybala, nella speranza che sia al massimo della forma fisica. Non cambia il portiere, si affida ai senatori, ma prepara un’alternativa sempre che sia possibile avere ancora Demiral da affiancare a De Ligt. La scelta positiva su Morata ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma l’allenatore labronico non soltanto ha fiducia nel giocatore che seppe far brillare anni fa; ne conosce molto bene le caratteristiche e anche la psicologia. Quella psicologia che porta il calciatore spagnolo ad essere considerato troppo intermittente, non gradito a molti tifosi e a qualche osservatore. Eppure Morata, quest’anno, ha segnato più di Lautaro, considerato invece devastante e incontenibile. E allora cos’ha che non va? Sbaglia, talvolta, gol facili per troppa sicurezza, irruenza o velocità e l’effetto è un po’ quello della papera del portiere: una è ricordata più di dieci belle parate. Comunque Morata sulla palla ci arriva e quando è stato in campo ha dato molta più profondità alla squadra. Non si tratta, quindi, d’una scelta conservatrice, bensì opportuna, pensando a un costo attuale di 20 milioni.

Un terzino e un centrocampista, questi i punti nodali da risolvere. Alex Sandro è diventato troppo scolastico e annoiato, Rabiot potrebbe giocare più avanti e Ramsey sembra difficilmente impiegabile. Ora tutti osannano Locatelli, che peraltro Allegri (ma anche Pirlo), ha da tempo gradito. Dipende molto dal punto in cui sono arrivate le trattative col Sassuolo perché le pretese del venditore, dopo quello che si profila come un ottimo Europeo del giocatore, potrebbero aumentare. Mentre il ritorno a casa di Pjanic non sembra la soluzione migliore. Certo “fa gola” un Locatelli in posizione avanzata a patto di avere un incontrista smistatore davanti alla difesa. Il giocatore bosniaco, però, in questo senso non offre garanzie. E anche le facoltà taumaturgiche di Allegri potrebbero non bastare.