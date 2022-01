È arrivato anche un traguardo personale per Alvaro Morata nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ieri sera l'attaccante spagnolo ha infatti giocato la sua 100^ partita da titolare con la Juventus in tutte le competizioni (165° match in totale con la Vecchia Signora). Il classe 1992 ha inoltre trasformato in gol tutti e sei i rigori calciati con la maglia bianconera, quattro dei quali proprio in Coppa Italia, con l'ultimo realizzato ieri e valido per il 4 a 1 finale contro i blucerchiati.