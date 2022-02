Non solo Vlahovic e Zakaria; questa è stata anche la partita di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha servito un assist al bacio a Zakaria per il 2 a 0 e, in generale, è stato autore di un'ottima prova, partendo dall'esterno sinistra. All'85', il cambio di Allegri e la meritata standing ovation per il numero 9 bianconero che, così, cancella i residui delle tante voci e trattative di mercato di questo gennaio.