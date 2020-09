La Juventus sta lavorando sul fronte centravanti. Oltre a Luis Suarez ed Edin Dzeko, tra i nomi sondati dal club bianconero c'è quello di Alvaro Morata. Come convincere eventualmente l'Atletico Madrid a cedere il grande ex juventino? Come spiegato stamattina da Calciomercato.com il club della capitale spagnola pensa soprattutto a disfarsi di Diego Costa e provare poi l'assalto a un altro attaccante (piace tra gli altri lo stesso Suarez) ma in caso di bella offerta da parte della Juve potrebbe cambiare piani. Per Morata, Paratici può provare la via dello scambio: Douglas Costa più soldi.