5 gol in 4 partite in Champions League, 7 gol e 2 assist in 10 presenze nella Liga.che, con l’Atletico Madrid, sta giocando la sua migliore stagione di sempre, fin qui. Alle spalle i dissidi con Simeone, il legame con i Colchoneros sembra adesso sempre più intenso.La fiducia dell’Atletico Madrid in Morata è ai massimi storici, tanto da intensificare i negoziati con l'entourage del giocatore per garantirne. Fonti vicine ai Colchoneros raccontano di un grande ottimismo da parte della dirigenza nei confronti di Morata.Mentre l'Atletico Madrid rappresenta il presente di Morata,, come racconta calciomercato.com. Il legame tra il giocatore spagnolo e la Vecchia Signora è rimasto forte nel corso degli anni. Il direttore sportivo della Juventus,, ha sempre apprezzato Morata, tanto da cercare di portarlo a Napoli alcuni anni fa, e ora sembra deciso a fare lo stesso con la squadra bianconera. Tuttavia, ogni discussione e valutazione verranno rimandate al termine della stagione. Alvaro non lascerà sicuramente l'Atletico Madrid a gennaio, e il contratto in scadenza nel giugno del 2024 rappresenta una priorità per il club spagnolo, non una fonte di preoccupazione.