1









Sei gol a testa, e una Juve sulle spalle. Che divisa per due pesa un po' di meno, nonostante la storia e la necessità frenetica di portare punti a casa. Morata e Ronaldo, Ronaldo e Morata: il 7 e il 9 hanno segnato il 67% dei gol di squadre, nessuno come loro due nelle grandi squadre europee. Kane e Son si avvicinano, Lukaku e Lautaro sono poco distanti.



SFIDA INSIDIOSA - Pirlo si è detto orgoglioso di quello che sta dando Alvaro, per Cristiano invece sono finiti gli aggettivi. Quella di stasera è davvero una finale: definirà ambizioni e forza, soprattutto traccerà una sorta di strada verso il futuro, "tra due squadre con nazionali reduci da 10 giorni in cui hanno viaggiato per oltre 150.000 chilometri complessivi, tra Nations League e qualificazioni sudamericane: è come aver fatto per quattro volte il giro del mondo", come racconta Gazzetta. Serve ripartire. E serve farlo da loro: il duo più prolifico d'Europa, Cristiano ed Alvaro.