La scena se l'è presa Dusan Vlahovic, in gol all'esordio con la maglia della Juve, ma la sua prestazione non è passata inosservata. Anche per Alvaro Morata la partita di ieri contro il Verona è una di quelle da ricordare, tanto che a detta di molti lo spagnolo è stato il migliore in campo. E giustamente anche i giornali lo premiano.

Secondo Il Corriere dello Sport, che gli attribuisce un 7.5 in pagella, il classe 1992 è stato "la sorpresa della serata", mentre La Gazzetta dello Sport sottolinea come, "con il Batman serbo", il numero 9 possa svoltare: "Sfrutta gli spazi, regala assist, lavora. Chance per il 2022-23", scrive la rosea assegnandogli lo stesso voto. E così fa anche Tuttosport, che spiega: "Lo spagnolo sa essere irresistibile nella gestione del pallone e nella ricerca di un compagno libero. Con il serbo sfiora il 2-0, fa Bingo nel secondo tempo quando imbecca Zakaria in profondità, dopo aver avviato l'azione a centrocampo".

Noi de IlBianconero.com, invece, gli abbiamo dato un 7, con questa motivazione: "Si è messo alle spalle una settimana che conserverà sempre nel cuore: era stato messo da parte e si è rimesso al centro del progetto. Con testa, voglia, gambe e soprattutto giocate. Ce l'ha. Ce l'avrà sempre".