Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella prima di Allegri a Verona, tra gli attaccanti che presero a pallate il Verona c’era già Alvaro Morata, a segno su rigore. Proprio Morata sarà uno dei pochi big che il tecnico manderà in campo dall’inizio: del resto, "i bianconeri arrivano da un tour de force di quattro partite giocate in dieci giorni e domenica chiuderanno il primo mini ciclo del 2022 affrontando il Milan. Sette punti conquistati tra Napoli, Roma e Udinese prima della sosta di fine gennaio è un bel percorso, che non va rovinato nell’appuntamento di San Siro. Perciò l’allenatore bianconero farà la formazione pensando al campionato, ma con la consapevolezza che i quarti sono un obbligo a cui la Signora non può sottrarsi".