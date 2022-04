1









La strada di Alvaro Morata con la Juventus è in dubbio. Se l'attaccante spagnolo è considerato da Massimiliano Allegri come una delle migliori seconde punte al mondo e Alvaro ama la Juventus e la città di Torino ci sono ancora degli scogli da superare per poter arrivare ad un accordo che permetta alle due parti di continuare insieme. Come riporta La Gazzetta dello Sport.



MORATA - Alvaro sta ristrutturando casa e sta eseguendo i lavori la moglie di Storari, quindi la volontà del giocatore non sembra proprio essere quella di un trasloco, ma si sa, la vita dei calciatori è variabile. L'attaccante con l'arrivo di Dusan Vlahovic sembrava dovesse diventare una pedina chiave nel gioco di Allegri, come raccontato dallo stesso tecnico toscano.



VLAHOVIC - Lo spagnolo doveva essere la spalla perfetta per Dusan Vlahovic ma le prestazioni non sono del tutto convincenti. Dodici partite giocate insieme, una media di due punti a gara. Però due sconfitte nelle due gare più importanti: quelle contro Inter e Villarreal. Dei 17 gol segnati in totale soltanto uno arriva dalla collaborazione tra i due: quello contro l'Empoli.



RIENTRO - Alvaro è al rientro dalla squalifica contro il Bologna e sarà il primo esame da superare per la sua permanenza in bianconero. Non solo, molto sarà dettato dall'aspetto economico: la Juventus dovrà convincere l'Atletico Madrid a cederlo al ribasso. C'è anche il pressing dell'Arsenal che vorrebbe il bomber spagnolo in Premier. La scelta di Alvaro però sarebbe quella di restare all'ombra della Mole. La strada non è del tutto in discesa: per restare a Torino dovrà superare degli esami, il primo contro il Bologna.