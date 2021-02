Ha perso lo smalto Alvaro Morata. Nel 2021 non ha ancora trovato la via del gol in campionato, lasciando lo zampino in Coppa Italia contro Spal e Genoa ed in finale di Supercoppa. In attesa della Champions League dove è stato una rivelazione nella fase a gironi, Tuttosport sottolinea un errore emerso contro il Napoli che già Allegri gli rimproverava: “Non riesce ad essere incisivo come vorrebbe e dovrebbe. E i tifosi cominciano a innervosirsi contestandogli errori, mancanza di lucidità sotto porta, il vizio di tenere la testa bassa, cosa che già gli rimproverava Allegri, la capacità di complicarsi la vita e incartarsi da solo”.