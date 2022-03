Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha risposto a una domanda su Morata e Kean come possibile coppia d'attacco, anche in aggiunta a Vlahovic. "Ora possono giocare insieme? In questo momento qui la squadra è più in fiducia, più serena nel giocare, sa che trova il gol, Vlahovic ha caratteristiche che Morata e Kean non hanno, come Dusan non ha le loro caratteristiche", le parole del tecnico della Juve. "Vlahovic con Morata e Kean si sposa bene. Poi Vlahovic non le può giocare tutte, ora andiamo avanti così, con due giocatori avanti, con due di movimento. Possiamo giocare anche senza centravanti ma con due giocatori di movimento".