Intervenuto nel format di Dazn 1 VS 1, Alvaro Morata ha raccontato anche della sua passione per il tennis e delle sue divertenti sfide con i compagni della Juve. Ecco le sue parole: "Sì, mi ha sempre appassionato, ma è molto difficile giocare. Qui partono le sfide. Una con Arthur, se n'è andato dopo il primo set, è arrivato tutto vestito da tennis, con 8 racchette, sembrava sponsorizzato da grandi marche. Io ero con il costume e una racchetta. Dice ancora che dobbiamo giocare il secondo set, ma dopo un 6-1 non so cosa ci sia da rigiocare. Vedremo. Rugani gioca molto, Fagioli ogni giorno mi scrive che vuole giocare, perché mi batte. Ma abbiamo poco tempo, d'estate mando il luogo, chi vuole sfidarmi io sono là. Con Nadal? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, Llorente mi ha portato a mangiare con lui, anche in Spagna un paio di volte. In una presentazione ho fatto due palleggi, è stato bellissimo, ma andare a mangiare con lui molto di più".