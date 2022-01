Un assist, un contatto che può cambiare il futuro... ma com'è arrivato? Il retroscena sull'approccio del Barcellona con Alvaro Morata lo racconta così la Gazzetta dello Sport: "E al 94’, assist di Xavi. L’anno di Alvaro Morata forse è cambiato al terzultimo giorno utile. Xavi, allenatore del Barcellona, lo ha contattato (su Whatsapp!) per fargli una proposta: «Alvaro, verresti a giocare al Barcellona?». Morata ha allargato lo smile: sì, andrebbe, non tanto per disamore verso la Juventus, squadra in cui è tornato con piacere, ma per le prospettive di carriera". Lo spagnolo, intanto, quasi sicuro che la Juventus a fine stagione non lo riscatterà per 35 milioni dall’Atletico Madrid, ha detto sì al Barcellona con un accordo di massima di 18 mesi.