L'incantesimo di Alvaro Morata si interrompe, almeno per un giorno. In Spezia-Juve l'attaccante spagnolo è riuscito finalmente a segnare senza che la sua posizione fosse valutata in fuorigioco dal Var. Dopo un'altra estenuante attesa (solita questione di centimetri) la rete, quella del momentaneo 1-0, è stata convalidata, innescando un diluvio di "meme" sui social network. Tifosi bianconeri e non hanno espresso tutta la loro incredulità, anche se una decina di minuti dopo la "tradizione" ha avuto la meglio: altro gol annullato per offside, stavolta parso più netto. Ma conta poco, anche alla luce del risultato finale: era più importante, per Morata, scrollarsi la maledizione di dosso…