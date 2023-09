In Spagna ne sono sicuri, lasegue ancora con interesse Alvaro. Stando al portale specializzato Todofichajes.com, quando ce ne sarà l'occasione il club bianconero farà un nuovo tentativo per l'attaccante classe 1992, che nonostante l'ottimo momento di forma continua a non essere una prima scelta per Diego Simeone e tornerebbe volentieri a Torino. L', da parte sua, è stato chiaro: qualora arrivasse un'offerta da 20 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria, il giocatore potrebbe partire, come del resto si era già detto sul finire del mercato estivo.