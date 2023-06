Alvarovuole tornare in Italia. Stando a Sky Sport, su di lui ci sono il, lae anche la, che potrebbe tornare all'attacco in caso di addio di uno o più giocatori del proprio reparto avanzato. Lo spagnolo classe 1992 è in scadenza con l'nel 2024, ma a breve metterà la firma suldi contratto fino al 2026 con unada 10 milioni di euro che gli consentirà di liberarsi nel modo più facile e veloce possibile.