Il nome ditorna ad essere affiancato ciclicamente alla, perché i quattro anni trascorsi a Torino sono stati particolarmente significativi per la crescita calcistica dell'ex Real Madrid e pure sotto il profilo umano. Senza contare che Allegri, che ha lavorato in entrambi i precedenti col nazionale spagnolo, ha sempre apprezzato le qualità del giocatore, considerato più pronto e più adatto a ricalarsi eventualmente nel nostro campionato rispetto ad altri profili alternativi. Ad oggi non si può parlare tuttavia di una vera e propria trattativa, bensì di sondaggi per conoscere la fattibilità dell'operazione con l'Atletico Madrid e soprattutto i costi. Un mistero, un enigma, che nessuno ha ancora saputo risolvere: gli intermediari e gli agenti di Morata parlano di una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, mentre il club colchonero pretende praticamente il doppio.