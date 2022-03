Dalle valigie pronte, al premio di Man of the Match tra le mani: come cambiano le cose in poco più di un mese. Dopo l’arrivo di Vlahovic, il futuro di Morata sembrava essere segnato: biglietto di sola andata, in direzione Barcellona, tra le braccia di Xavi che tanto ha desiderato averlo in rosa. Ieri contro la Sampdoria, lo spagnolo, insieme a Szczesny, è stato il migliore in campo, con una doppietta e una prestazione di altissimo livello. In generale, però, da quando Massimiliano Allegri gli ha cambiato posizione, Morata ha trovato continuità e, con questa, conta di convincere definitivamente la dirigenza bianconera a puntare su di lui.



Quello del tecnico livornese è stato un compito fondamentale. Dai colloqui alla Continassa, alle parole al miele di ieri sera: “E’ tra i migliori in Europa”; ha costruito intorno a Morata una corazza fatta di fiducia e autostima. Da parte sua, lo spagnolo ha preso la fiducia dell’ambiente e l’ha trasformata in forza, dirompente, come le accelerate in campo che spezzano le difese avversarie. “La mia voglia di Juve non è mai andata via“, ha rimarcato l’attaccante spagnolo nel post partita, ma ha anche aggiunto: “Futuro? Io sono il primo che se non sarò qui l'anno prossimo, sarò il primo tifoso. Non dipende da me”. Certo, perché saranno gli uomini di mercato della Vecchia Signora a prendere la decisione finale, in estate. Rinunciare a questo Morata diventa complicato, ma è improbabile che vengano spesi i 35 milioni di euro precedentemente pattuiti con l’Atletico Madrid, per il riscatto. Si lavorerà ai fianchi, quindi, per abbassare le pretese dei Colchoneros e scrivere un nuovo capitolo della storia d’amore tra Morata e la Juventus.