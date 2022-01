1









Alvaro Morata congelato. Nonostante la voglia conclamata di cambiare aria. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come lo spagnoli "sogni ancora di andare a Barcellona", da dove ha ricevuto lunsinghe da parte del nuovo allenatore Xavi. I blaugrana hanno però inteso l'andazzo: non sta dando segnali incoraggianti.



IL PROBLEMA DI ALVARO - Per il quotidiano, nella testa di Alvaro rimbomba il pensiero di non essere riscattato a giugno. L'ipotesi è molto concreta, ma la società ha mandato messaggi rassicuranti, mettendo sul tavolo diversi elementi. In primis, la possibilità di rinegoziare il prezzo del riscatto con l'Atletico. Icardi resta un nome caldo, ma è difficile strapparlo al PSG con queste condizioni. Sullo sfondo, sempre Vlahovic e Scamacca. Al momento, la Juve non cambia pelle.