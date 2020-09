Alvaro Morata alla Juventus. Ci siamo, l'attaccante è atteso in queste ore a Torino dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà di nuovo ai bianconeri. Viste le difficoltà legate a Suarez e Dzeko, Paratici ha virato sull'attaccante dell'Atletico Madrid che nella giornata di oggi ha aperto alla cessione dopo aver avuto la certezza di prendere Suarez. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, in queste ore El Pistolero lascerà il Barcellona e firmerà con l'Atletico, che ha dato così il via libera a Morata per tornare alla Juve.