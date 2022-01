Vlahovic dentro fuori Morata. Fino a qualche giorno fa, sembrava essere questa l'ipotesi più probabile. La possibilità che lo spagnolo lasci Torino, però, sembra essere definitivamente tramontata. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe studiare una soluzione tattica per far coesistere il numero 9 con il nuovo numero 7 della Juventus. Una soluzione molto simile a quella proposta a Mandzukic, ovvero lo spostamento da riferimento centrale in attacco ad esterno, con compiti offensivi e di sacrificio, per dare peso in avanti ed equilibrio in fase difensiva.