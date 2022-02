Morata come Mandzukic? E' questa la domanda posta a Max Allegri dopo la vittoria contro il Sassuolo, a cui il tecnico ha risposto: "Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento e lui che girava intorno. Se gioca spalle alla porta non riesce a esprimersi al massimo. Stasera è entrato bene, così come Locatelli e Rabiot. Ma tutta la squadra, a parte quei 25 minuti del primo tempo, ha fatto bene. Il Sassuolo è una squadra che se giochi una partita pulita è al tuo livello, se riesci a ‘sporcare’ la partita e inizi a vincere i contrasti, diventa tutto diverso".