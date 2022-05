Come racconta Gazzetta, la Juve ha dimostrato con la gestione del caso Dybala di essere pronta a sacrifici importanti per intaccare il monte ingaggi. Cosa che potrebbe accadere anche per Morata: per tenerlo a Torino, oltretutto, non basterebbero i 5 milioni netti dell’ingaggio, ma servirebbe anche un indennizzo all’Atletico Madrid. Alvaro non è nei piani del Cholo, ma potrebbe tornare in quelli del Barcellona di Xavi.