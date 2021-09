Forza, Alvaro. Perché puoi farlo. Dopo l'addio di, è arrivato il momento di una seria presa di responsabilità per l'attaccante spagnolo, che non sta certo vivendo un inizio entusiasmante.Sì, perché Morata non è ancora definitivamente un giocatore della, nonostante i 20 milioni già spesi per il trasferimento a titolo temporaneo. Per diventare a tutti gli effetti un attaccante della Juventus, la Juve dovrà nuovamente trattare con l'Atletico. Ecco il motivo della stagione "decisiva", ecco il cambio netto che anche Allegri gli chiede. Nella scorsa annata sono arrivati 20 gol in totale, ma in campionato ha realizzato 11 reti. Così difficilmente può coprire quel 'buco' lasciato daPer Allegri però sarà il centravanti della. Il centravanti titolare, anche se il vero insostituibile resta(oltre a Chiesa, che può sfruttarlo in modi differenti). Morata dovrà tornare subito a segnare per guadagnarsi presente e futuro della Juventus. Il riscatto è distante 35 milioni di euro: una montagna. E si scala a suon di gol.