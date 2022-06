Alvaro Morata e la Juve, capitolo terzo. Sì, un po' a sorpresa la storia tra l'attaccante spagnolo e la Signora può continuare, entrando in una nuova fase. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la trattativa con l'Atletico Madrid è ufficialmente ripartita: colchoneros e bianconeri sono di nuovo al tavolo con l'intento di trovare una soluzione adeguata per il futuro del classe 1992, che ora potrebbe concretizzarsi in un altro prestito oneroso, sempre per circa 10 milioni di euro con opzione di riscatto a 10 milioni più bonus. Prima, però, precisa sempre il quotidiano, Morata dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza al 30 giugno 2023 prolungandolo di una o due stagioni, con l'Atletico che abbatterebbe la quota annuale di ammortamento rimanente spalmandola su più esercizi.



Non si vive di soli prestiti, è vero. Questa, però, potrebbe essere la strada giusta per far sì che la Juve possa di nuovo puntare sullo spagnolo come vice (e compagno di attacco) di Dusan Vlahovic, evitando di andare su piste nuove in un organico che sta già subendo parecchi scossoni. La soluzione, poi, avrebbe il merito di accontentare praticamente tutti, anche lo stesso Atletico Madrid che finora, di fatto, non è riuscito nell'impresa di venderlo altrove, vedendo sfumare i tentativi con Barcellona e Arsenal. L'accordo non è ancora stato raggiunto, ma la strada è tracciata. Il "numero 9" del futuro la Juve potrebbe averlo già in casa.