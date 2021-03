Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Alvaro Morata ha stabilito il record di gol in bianconero, oltre a quello stagionale degli assist. Nelle annate 2014-15 e 2015-16 aveva timbrato il cartellino rispettivamente per 15 e 12 volte, adesso ha già tagliato il traguardo dei 16 gol. In totale sono 43 con la Juventus, agganciando così tra gli juventini Paolo Rossi e Giorgio Varglien, ad un passo da Mario Mandzukic e Antonio Conte a 44.